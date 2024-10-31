В США призвали убрать Байдена «с глаз долой» после его слов о мусоре

В США призвали убрать президента Джо Байдена «с глаз долой» из-за его слов о мусоре, сказанных в адрес сторонников Республиканской партии. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники в Демократической партии.

По их словам, инцидент с неудачным комментарием действующего американского лидера «очень наглядно» иллюстрирует, почему 81-летнего президента заставили отозвать свою заявку на переизбрание. «Кто-то должен убрать Байдена с глаз долой до окончания выборов», — сказал Axios один демократ из колеблющегося округа, говоривший на условиях анонимности.

Ранее Байден прокомментировал слова комика Тони Хинчклиффа на предвыборном митинге Трампа в Нью-Йорке, который назвал Пуэрто-Рико «плавучим мусорным островом». Американский лидер заявил, что жители Пуэрто-Рико — «хорошие, порядочные, честные люди». «Единственный мусор, который я вижу, — это его (кандидата в президенты США Дональда Трампа — прим. «Ленты.ру») сторонники», — сказал политик.

Позже в Белом доме объяснили, что Байден имел ввиду не всех сторонников республиканца, а именно комика, и недопонимание возникло из-за апострофа.

При этом вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис после слов лидера страны выступила против любой критики в адрес американских избирателей, основанной на их политических взглядах и предпочтениях.