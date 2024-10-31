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12:29, 31 октября 2024Забота о себе

Женщин призвали добавить в рацион некоторые продукты для профилактики рака груди

Эндокринолог де Минго: оливковое масло способно снизить риск рака груди

Фото: Freepik

Эндокринолог Мария Луиза де Минго рассказала, что включение некоторых продуктов в рацион может помочь в профилактике рака груди. Их врач перечислила в комментарии для издания Express.

В частности, доктор призвала добавить в рацион оливковое масло первого отжима. Она объяснила, что этот продукт особенно полезен, потому что содержит много антиоксидантов, которые способны уменьшить повреждение клеток и, следовательно, потенциально снизить риск возникновения рака, особенно в период менопаузы.

Кроме того, эндокринолог посоветовала женщинам добавить в рацион жирную рыбу (лосось, скумбрию), цельнозерновые продукты, листовую зелень и овощи, а также богатые кальцием молочные продукты.

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      Вера Владзиевская
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