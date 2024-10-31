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01:48, 31 октября 2024Мир

Жителей Евросоюза призвали обеспечить себя запасами на случай кризисных ситуаций

ЕК призвала жителей ЕС обеспечить себя запасами на случай кризисных ситуаций

Фото: Pixabay

Еврокомиссия в докладе об усилении гражданского и военного обеспечения призвала жителей Евросоюза обеспечить себя запасами на 72 часа на случай кризисных ситуаций. Об этом пишет Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом).

Среди таковых указаны кибератаки, диверсии, ядерные, биологические и химические инциденты. ЕК также рекомендовала учредить европейский день подготовки к кризисным ситуациям для разъяснения населению необходимости подобных мер.

Авторы доклада пришли к выводу, что Евросоюз недостаточно подготовлен к возможной дестабилизации обстановки. Глава Еврокомиссии указала на опасность кибератак, отметив, что «один-единственный клик способен вывести из строя электросети и погрузить во тьму целые города».

Ранее российская армия провела очередную тренировку стратегических сил сдерживания, отработав применение ядерного оружия в ответ на подобный удар потенциального противника.

Тренировка прошла под руководством президента России Владимира Путина как верховного главнокомандующего Вооруженными силами. При этом глава государства подчеркнул, что подобный удар будет крайней мерой обеспечения безопасности, и в целом Россия не желает втягиваться в новую гонку вооружений.

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      Марина Совина
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