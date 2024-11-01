Главный тренер клуба НХЛ раскритиковал российского игрока

Тренер «Филадельфии» Торторелла раскритиковал российского форварда клуба Мичкова

Главный тренер «Филадельфии Флайерс» Джон Торторелла раскритиковал российского нападающего клуба Матвея Мичкова. Его слова приводит журналист Джейми Баскоу на странице в соцсети Х.

Торторелла отметил некоторые трудности у форварда. «Мичков совершенно не сосредоточен на определенных моментах игры. Если я вижу, что другие ребята работают, то Матвей просто будет сидеть и наблюдать на скамейке. Вот и все», — заявил он.

В текущем сезоне Мичков провел 11 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил четыре шайбы и сделал пять передач. В трех последних встречах он не отметился результативными действиями.

19-летний Мичков пополнил состав «Флайерс» в июне 2024 года. За год до этого клуб выбрал россиянина под седьмым номером первого раунда драфта НХЛ.

