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11:49, 1 ноября 2024Спорт

Главный тренер клуба НХЛ раскритиковал российского игрока

Тренер «Филадельфии» Торторелла раскритиковал российского форварда клуба Мичкова
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Джон Торторелла

Джон Торторелла. Фото: Eric Bolte / USA TODAY Sports / Reuters

Главный тренер «Филадельфии Флайерс» Джон Торторелла раскритиковал российского нападающего клуба Матвея Мичкова. Его слова приводит журналист Джейми Баскоу на странице в соцсети Х.

Торторелла отметил некоторые трудности у форварда. «Мичков совершенно не сосредоточен на определенных моментах игры. Если я вижу, что другие ребята работают, то Матвей просто будет сидеть и наблюдать на скамейке. Вот и все», — заявил он.

В текущем сезоне Мичков провел 11 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил четыре шайбы и сделал пять передач. В трех последних встречах он не отметился результативными действиями.

19-летний Мичков пополнил состав «Флайерс» в июне 2024 года. За год до этого клуб выбрал россиянина под седьмым номером первого раунда драфта НХЛ.

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