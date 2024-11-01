Игравший в «Барселоне» футболист ЦСКА рассказал о первом дне в России

Футболист ЦСКА Пьянич заявил, что его удивила встреча в аэропорту в России

Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич, игравший ранее за «Барселону», рассказал о первом дне в России. Его слова приводятся на сайте армейцев.

Футболист заявил, что удивился большому количеству журналистов, встретивших его в аэропорту, так как он прилетел в Москву поздно. Кроме того, Пьянича поразила презентация, организованная ЦСКА, так как ему впервые пришлось ездить верхом. «Я бы сказал, что это было очень оригинально», — подчеркнул он.

ЦСКА подписал контракт с Пьяничем на год с возможностью пролонгации еще на год. По информации журналиста Ивана Карпова, зарплата 34-летнего футболиста составит миллион евро за сезон и может быть дополнена бонусами за хорошую игру.

Последней командой Пьянича была «Шарджа» из ОАЭ, которую он покинул в июле. Также на клубном уровне футболист играл за «Барселону», «Ювентус», «Бешикташ», «Рому», «Лион» и «Мец». За сборную Боснии и Герцеговины Пьянич выступает с 2008 года.