Иностранный футболист оценил слова вратаря «Зенита» о жизни на 30 тысяч рублей в месяц

Футболист «Пари НН» Майга назвал невозможным жизнь на 30 тысяч рублей в месяц

Малийский футболист полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга оценил слова вратаря «Зенита» Евгения Латышонка, который заявил о том, что живет на 30 тысяч рублей в месяц. Его цитирует Sport24.

Иностранный футболист «Пари НН» назвал это невозможным. «Если только Латышонок живет один, и за него все делает клуб. А если он тратит сам, то это очень мало», — заявил Майга.

Ранее слова Латышонка оценил бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков. Он назвал жизнь на 30 тысяч рублей в месяц нереальной и отметил, что тратит около миллиона рублей.

Ранее Латышонок заявил, что если бы он жил один, то ему было бы достаточно 30 тысяч в месяц. Футболист отметил, что мог бы всегда питаться едой с базы клуба.