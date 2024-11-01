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11:08, 1 ноября 2024Силовые структуры

Назначен суд по делу о госизмене поджигателя Корана Журавеля

Волгоградский облсуд 14 ноября начнет рассмотрение дела о госизмене Журавеля
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Волгоградский областной суд назначил на 14 ноября рассмотрение уголовного дела о госизмене, в котором обвиняется местный житель Никита Журавель, ранее осужденный за сожжение Корана у мечети. Об этом сообщает РИА Новости.

Первое заседание по делу будет закрытым.

По версии следствия, в марте 2023 года Журавель передал Службе безопасности Украины (СБУ) видео с железнодорожным составом, перевозившим военную технику Вооруженных сил России и самолеты военного назначения. Также он передал данные о передвижениях служебной машины одной из воинских частей.

3 октября Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по новому делу о госизмене.

В феврале Висаитовский районный суд Грозного вынес волгоградцу Журавелю приговор, отправив в колонию общего режима на 3,5 года за сожжение священной книги мусульман 19 мая 2023 года на площади у мечети. Он признался, что выполнял указание украинских спецслужб, которые обещали ему десять тысяч рублей.

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