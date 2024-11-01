Процесс над поджигателем Корана Журавелем по делу о госизмене пройдет в закрытом режиме

Суд над Журавелем по делу о госизмене пройдет в закрытом режиме

Начало событий в новости Назначен суд по делу о госизмене поджигателя Корана Журавеля

Волгоградский областной суд в закрытом режиме рассмотрит уголовное дело о госизмене, в которой обвиняется местный житель Никита Журавель, ранее осужденный за сожжение Корана у мечети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Процесс закрыли от слушателей в связи с наличием на материалах дела грифа «секретно». Первое заседание суда назначено на 14 ноября.

По версии следствия, в марте 2023 года Журавель передал Службе безопасности Украины (СБУ) видео с железнодорожным составом, перевозившим военную технику Вооруженных сил России и самолеты военного назначения. Также он передал данные о передвижениях служебной машины одной из воинских частей.

3 октября Генпрокуратура утвердила в отношении Журавеля обвинительное заключение по новому делу о госизмене.

В феврале Висаитовский районный суд Грозного вынес Журавелю приговор, отправив в колонию общего режима на 3,5 года за сожжение священной книги мусульман 19 мая 2023 года на площади у мечети. Он признался, что выполнял указание украинских спецслужб, которые обещали ему 10 тысяч рублей.