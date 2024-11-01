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17:23, 1 ноября 2024Забота о себе

Названы ошибочно считающиеся полезными продукты

Терапевт Лялите: по утрам нужно утолять жажду водой, а не соком
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Robert Anasch / Unsplash

Некоторые продукты считаются полезными ошибочно, отметила терапевт, невролог Иоланта Лялите. Такие продукты она назвала в беседе с «Комсомольской правдой».

По словам Лялите, вредной является привычка пить апельсиновый сок по утрам — такое можно часто видеть в кино. По ее словам, в соке нет клетчатки, но есть много быстрых углеводов. «Учитывая, что соки с любовью и заботой подсовывают маленьким детям, которым вообще сахар нужно ограничивать, это переносит сок в топ продуктов с неверной репутацией. Нужно приучать детей утолять жажду водой, а не сладкими напитками», — призвала она.

Врач также рекомендовала не злоупотреблять газировкой без сахара. Если человек заменяет сахар на сахарозаменители постоянно, он не избавляется от тяги к сладкому, а заменяет одно сладкое на другое, объяснила она.

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Наконец, врач усомнилась в пользе растительного молока. Его она назвала неплохой альтернативой для людей с непереносимостью лактозы, однако порекомендовала помнить о наличии в этом напитке добавленного сахара, что может быть вредным для людей с лишним весом.

В целом хочу сказать, что самая полезная еда — та, которая не была приготовлена. Например, не фруктовый йогурт, а молоко или простой несладкий йогурт и отдельно фрукты или ягоды. Не сок, а фрукт. Не злаковые батончики, а крупа или каша. Не лимонады, а вода с лимоном, но без сахара

Иоланта Лялитеневролог, терапевт

Ранее диетолог Мариан Гарсия Мартинес отметила, что в последнее время обезжиренное молоко стало модной альтернативой обычному. По словам Мартинес, при употреблении этого продукта человек не получает длительного чувства сытости, поэтому рискует в течение дня съесть больше обычного.

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