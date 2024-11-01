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15:25, 1 ноября 2024Спорт

Объявлен новый главный тренер «Манчестер Юнайтед»

Рубен Аморим стал новым главным тренером «Манчестер Юнайтед»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Рубен Аморим

Рубен Аморим. Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

«Манчестер Юнайтед» объявил на сайте имя нового главного тренера.

Английскую команду возглавит португалец Рубен Аморим. Он начнет работу на должности 11 ноября. Контракт рассчитан до июня 2027 года с опцией продления еще на год.

Ранее 39-летний Аморим был главным тренером «Спортинга». Он работал с клубом из Лиссабона с 2020 года. Под его руководством команда дважды стала чемпионом страны и обладателем Кубка португальской лиги. В текущем сезоне «Спортинг» лидирует в турнирной таблице чемпионата Португалии, не проиграв ни одного матча.

Предыдущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг был уволен 28 октября. Нидерландец работал в клубе с мая 2022-го.

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