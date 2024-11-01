Объявлен новый главный тренер «Манчестер Юнайтед»

Рубен Аморим стал новым главным тренером «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» объявил на сайте имя нового главного тренера.

Английскую команду возглавит португалец Рубен Аморим. Он начнет работу на должности 11 ноября. Контракт рассчитан до июня 2027 года с опцией продления еще на год.

Ранее 39-летний Аморим был главным тренером «Спортинга». Он работал с клубом из Лиссабона с 2020 года. Под его руководством команда дважды стала чемпионом страны и обладателем Кубка португальской лиги. В текущем сезоне «Спортинг» лидирует в турнирной таблице чемпионата Португалии, не проиграв ни одного матча.

Предыдущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг был уволен 28 октября. Нидерландец работал в клубе с мая 2022-го.