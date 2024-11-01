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09:21, 1 ноября 2024Спорт

Россиянин отправил в нокдаун канадского соперника в матче НХЛ

Форвард «Эдмонтона» Подколзин отправила в нокдаун защитника «Нэшвилла» Лозона
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Steve Roberts / Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Эдмонтон Ойлерс» Василий Подколзин устроил драку в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В третьем периоде Подколзин подрался канадским защитником «Нэшвилла» Жереми Лозоном. Россиянин отправил соперника в нокдаун с двух ударов. Оба игрока получили по пять минут штрафа.

Встреча в Нэшвилле завершилась разгромом хозяев со счетом 5:1. 23-летний Подколзин записал на свой счет результативную передачу. Всего в текущем сезоне он сыграл в 11 матчах НХЛ и сделал два ассиста.

Подколзин выступает в НХЛ с 2021 года. В августе нападающий перешел в «Эдмонтон» из «Ванкувер Кэнакс».

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