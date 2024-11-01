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11:20, 1 ноября 2024Россия

Россиянка продала мигранту права на свою дочь

Жительница Калужской области продала мигранту права на дочь за 30 тысяч рублей
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Общество»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Жительница Калужской области за 30 тысяч рублей продала мигранту отцовские права на свою дочь. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в Telegram.

Как стало известно, в марте 2024 года ЗАГС в Жуковском районе региона зарегистрировал иностранного гражданина в качестве отца несовершеннолетнего ребенка местной жительницы, что подкрепилось соответствующим актом и новым свидетельством о рождении. Однако выяснилось, что россиянка и мигрант встречались только один раз, когда обращались в органы власти за установлением отцовства.

Фигуранты дела признались, что единственной целью процедуры являлось последующие получение приезжим гражданства России в упрощенном порядке, за что мужчина заплатил матери девочки денежное вознаграждение. В результате суд пришел к выводу, что мигрант и россиянка действовали из корыстных побуждений, и признал факт установления отцовства незаконным, постановив аннулировать соответствующую актовую запись.

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В России часто фиксируются случаи фиктивного установления отцовства ради упрощенного получения гражданства. Так, в октябре схему незаконной легализации иностранцев пресекли в Вологодской области. Жители Череповца уговорили россиянку зарегистрировать приезжего в качестве родителя ее дочери. Это позволило иностранцу оформить вид на жительство в России в упрощенном порядке.

Кроме того, в мае сообщалось о многодетной жительнице Приморского края, которая через знакомую в ЗАГСе предоставляла недостоверные сведения об отцах своих детей. За услуги россиянка брала по 100 тысяч рублей. Клиентами женщины стали граждане Таджикистана.

ЖЗЛ
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