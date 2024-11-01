Россиянка продала мигранту права на свою дочь

Жительница Калужской области продала мигранту права на дочь за 30 тысяч рублей

Жительница Калужской области за 30 тысяч рублей продала мигранту отцовские права на свою дочь. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в Telegram.

Как стало известно, в марте 2024 года ЗАГС в Жуковском районе региона зарегистрировал иностранного гражданина в качестве отца несовершеннолетнего ребенка местной жительницы, что подкрепилось соответствующим актом и новым свидетельством о рождении. Однако выяснилось, что россиянка и мигрант встречались только один раз, когда обращались в органы власти за установлением отцовства.

Фигуранты дела признались, что единственной целью процедуры являлось последующие получение приезжим гражданства России в упрощенном порядке, за что мужчина заплатил матери девочки денежное вознаграждение. В результате суд пришел к выводу, что мигрант и россиянка действовали из корыстных побуждений, и признал факт установления отцовства незаконным, постановив аннулировать соответствующую актовую запись.

В России часто фиксируются случаи фиктивного установления отцовства ради упрощенного получения гражданства. Так, в октябре схему незаконной легализации иностранцев пресекли в Вологодской области. Жители Череповца уговорили россиянку зарегистрировать приезжего в качестве родителя ее дочери. Это позволило иностранцу оформить вид на жительство в России в упрощенном порядке.

Кроме того, в мае сообщалось о многодетной жительнице Приморского края, которая через знакомую в ЗАГСе предоставляла недостоверные сведения об отцах своих детей. За услуги россиянка брала по 100 тысяч рублей. Клиентами женщины стали граждане Таджикистана.