Тарасова оценила шансы Трусовой попасть на Олимпиаду-2026

Тарасова о шансах Трусовой попасть на ОИ-2026: на Игры не по фамилиям отбирают

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила шансы Александры Игнатовой (Трусовой) попасть на Олимпийские игры-2026. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Тарасова напомнила, что для участия в ОИ необходимо войти в сборную России и выиграть внутренние соревнования. По мнению тренера, в текущей форме Трусова не сможет выиграть чемпионат страны. «На Олимпиаду не по фамилиям отбирают, а по тому, в какой форме находится человек и как на него можно рассчитывать с этой точки зрения», — подчеркнула она.

В сентябре 2024-го Трусова приняла участие в контрольных прокатах. На соревнованиях фигуристка не выступала с ноября 2022 года.

Трусова — серебряный призер Игр-2022. Также на ее счету золото чемпионата России, серебро и бронза чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ.