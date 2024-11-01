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14:27, 1 ноября 2024Спорт

Тарасова оценила шансы Трусовой попасть на Олимпиаду-2026

Тарасова о шансах Трусовой попасть на ОИ-2026: на Игры не по фамилиям отбирают
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила шансы Александры Игнатовой (Трусовой) попасть на Олимпийские игры-2026. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Тарасова напомнила, что для участия в ОИ необходимо войти в сборную России и выиграть внутренние соревнования. По мнению тренера, в текущей форме Трусова не сможет выиграть чемпионат страны. «На Олимпиаду не по фамилиям отбирают, а по тому, в какой форме находится человек и как на него можно рассчитывать с этой точки зрения», — подчеркнула она.

В сентябре 2024-го Трусова приняла участие в контрольных прокатах. На соревнованиях фигуристка не выступала с ноября 2022 года.

Трусова — серебряный призер Игр-2022. Также на ее счету золото чемпионата России, серебро и бронза чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ.

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