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18:23, 1 ноября 2024Спорт

Тренер назвала способ избежать проблем со спиной после 40 лет

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Scott Webb / Unsplash

Фитнес-тренер Анастасия Юрпалова назвала способ избежать проблем со спиной после 40 лет. Ее слова приводит Men Today.

Чтобы сохранить здоровье спины, эксперт рекомендовала занятия физическими упражнениями. В частности, она посоветовала делать мертвый вис на турнике. Юрпалова также заявила, что нужно стараться сидеть и ходить с прямой спиной, избегая скругления верхней или нижней частей позвоночника.

Также необходимо тренировать пресс, так как мышцы живота, спины и ягодиц помогают поддерживать правильную осанку и стабилизировать позвоночник. Рекомендовано делать упражнение «пловец». Для его выполнения нужно лечь на живот, вытянув вперед руки и ноги. Одновременно следует поднимать вверх левую ноги и правую руку и задержаться в верхней точке.

Ранее фитнес-тренер Елена Соболь назвала способы избавиться от сутулости с помощью занятий в тренажерном зале. По мнению специалиста, для борьбы с сутулостью особенно важно развивать мышцы спины и кора.

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