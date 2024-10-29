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06:46, 30 октября 2024Спорт

Фитнес-тренер назвала способы избавиться от сутулости

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Фитнес-тренер Елена Соболь назвала способы избавиться от сутулости с помощью занятий в тренажерном зале. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, для борьбы с сутулостью особенно важно развивать мышцы спины и кора. «В тренировках необходимо делать акцент на упражнениях, которые способствуют укреплению мышц, отвечающих за поддержание прямой осанки. Это могут быть различные варианты планки, тяги и упражнения на растяжку», — заявила тренер.

Соболь отметила, что необходимо следить за осанкой в течение дня и делать перерывы во время работы, чтобы выполнить простые упражнения. «Например, потянуть руки вверх, разогнуть спину, чтобы снять напряжение», — заявила она.

Тренер добавила, что сутулость может быть признаком более серьезных заболеваний. «Поэтому обязательно посетите врача, чтобы он мог провести необходимые обследования», — сказала тренер.

Ранее фитнес-тренер Денис Соломин рассказал, какую физическую активность выбрать для жиросжигания. Специалист отметил, что для похудения важны как силовые, так и кардиотренировки.

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      Алексей Гусев
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