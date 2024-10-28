Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
1:2
Завершен
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
Торпедо
1:2
Завершен
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Авангард
3:2
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Пари Нижний Новгород
0:2
Завершен
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
Леганес
3:0
Завершен
Сельта
Испания — Примера|11-й тур
Химки
3:4
Завершен
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
Зенит
1:1
Завершен
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
07:15, 28 октября 2024Спорт

Фитнес-тренер назвал самые эффективные кардиоупражнения

Фото: Huckster / Unsplash

Фитнес-тренер Денис Соломин назвал самые эффективные кардиоупражнения. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

В первую очередь Соломин выделил классические виды кардиотренировок — бег, ходьбу, плавание, езду на велосипеде и прыжки со скакалкой. Также он перечислил некоторые упражнения, которые можно выполнять дома или в зале: берпи, джампинг джек и выпрыгивания из приседаний.

Чтобы повысить эффективность кардиотренировки, Соломин посоветовал делать разминку и заминку, определить оптимальное количество занятий в неделю, их интенсивность и длительность. «Тренировка, где чередуются разные высокоинтенсивные упражнения, полезнее, чем монотонная нагрузка в виде бега или ходьбы», — добавил он.

Ранее Соломин рассказал, какую физическую активность выбрать для жиросжигания. Специалист отметил, что для похудения важны как силовые, так и кардиотренировки.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      В России началась шестидневная рабочая неделя. Она продлится до 2 ноября

      ФСБ раскрыла количество сорванных воздушных атак ВСУ за прошедшею неделю в ДНР

      Итальянец описал еду в России фразой «у нас это едят только бедняки»

      Пожар на атакованном ВСУ российском предприятии попал на видео

      Стрелявшего по маршрутному автобусу россиянина задержали за хулиганство

      Мелания Трамп внезапно шокировала американцев на митинге

      ВСУ за ночь пытались ударить по четырем регионам России

      Фитнес-тренер назвал самые эффективные кардиоупражнения

      Эксперт назвал учения НАТО в Лапландии подготовкой к войне

      Российские военные создали напоминающий дреды мангал для защиты танков от дронов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше