Тренер объяснил выбор тренировок для жиросжигания

Фитнес-тренер и специалист по осанке Денис Соломин рассказал, какую физическую активность выбрать для жиросжигания. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что для похудения важны как силовые, так и кардиотренировки. «Кардио — это энергозатратные упражнения, которые помогают поддерживать тело в тонусе и скидывать вес. А силовые упражнения ускоряют обмен веществ, а главное, жир продолжает сгорать даже после занятий», — объяснил он.

Соломин добавил, что мужчинам проще избавиться от лишнего веса и нарастить мышцы. Также легче похудеть людям до 30 лет, так как позднее обмен веществ начинает постепенно замедляться.

Ранее фитнес-тренер Артем Кузелев назвал лучшие упражнения для борьбы со стрессом. Он предложил делать плавные наклоны и растяжку на спине.