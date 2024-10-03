Названы лучшие упражнения для борьбы со стрессом

Фитнес-тренер Артем Кузелев назвал лучшие упражнения для борьбы со стрессом. Его слова приводит Men Today.

Для начала нужно встать ровно, поставив ноги вместе или немного разведя. После этого необходимо опустить голову, согнуть спину и начать медленно опускаться к полу. Далее следует задержаться в этом положении на секунду, а затем медленно встать.

При следующем упражнении нужно лечь на спину, согнув ноги в коленях, а колени разведя по сторонам. После этого следует максимально свести лопатки и немного поднять грудную клетку. Для выполнения последнего упражнения необходимо лечь на пол, выпрямив ноги, а руки вытянув по сторонам. Далее следует согнуть правую ногу в колене и поднять ее, обхватить колено правой ноги левой рукой и потянуть его в левую сторону. Затем повторить то же самое на противоположную ногу.

Ранее мастер спорта международного класса по легкой атлетике Валерия Андреева посоветовала пожилым людям способ, который поможет продлить долголетие с помощью спорта. Андреева объяснила, что регулярная физическая активность напрямую связана с увеличением продолжительности жизни.