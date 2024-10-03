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08:15, 3 октября 2024Спорт

Эксперт посоветовала пожилым людям способ продлить долголетие с помощью спорта

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Мастер спорта международного класса по легкой атлетике Валерия Андреева посоветовала пожилым людям способ, который поможет продлить долголетие с помощью спорта. Ее слова приводит РИАМО.

Андреева объяснила, что регулярная физическая активность напрямую связана с увеличением продолжительности жизни. «Кардиотренировки на тренажерах, беговая дорожка и эллиптический тренажер позволяют эффективно поддерживать физическую активность без излишней нагрузки на суставы и позвоночник», — отметила специалист.

Также она предложила выполнять аэробные упражнения (бег, плавание, велоспорт), чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Силовые тренировки помогут укрепить мышцы и кости, а растяжка и йога улучшат гибкость и баланс, снизят стресс.

Ранее россиянам назвали способ создать рельефный пресс после 50 лет. Для этого рекомендовали делать скручивания, подъемы ног, берпи, а также упражнение скалолаз.

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      Андрей Стрельцов
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