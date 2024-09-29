Назван способ создать рельефный пресс после 50 лет

Журналисты Men Today назвали способ создать рельефный пресс после 50 лет. Об этом сообщается в материале издания.

Авторы рекомендовали скручивания, которые нагружают верхнюю и нижнюю прямые мышцы живота, а также активизируют прямую мышцу бедра. Следующим упражнением стали подъемы ног и берпи, которые повышают выносливость.

Еще одним упражнением стал скалолаз, который задействует прямые и косые мышцы живота, а также дает нагрузку на мышцы бедер. Последним упражнением стала планка.

Ранее американский фитнес-тренер Эбенезер Самуэль назвал способ убрать жир с боков после 45 лет. Он рекомендовал выполнять медвежью походку, отжимания, становую тягу и берпи.