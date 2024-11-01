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10:27, 1 ноября 2024Наука и техника

В России создали плавучий бронежилет

«Известия»: в России создан плавучий бронежилет «Бор-М»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России создан плавучий бронежилет «Бор-М», который не только защищает от пуль, но и позволяет держаться на поверхности воды. Об этом газете «Известия» рассказали в производственно-конструкторском предприятии «Филлин».

Бронежилет массой 2,15–2,2 килограмма изготовлен из карбида бора, климатическо-амортизационного демпфера и баллистического пакета. Класс защиты бронежилета — БР-4. При попадании в воду бойцу в бронежилете для того, чтобы остаться на плаву, необходимо сбросить боекомплект.

На предприятии отметили, что о «Бор-М» имеются положительные отзывы из зоны специальной военной операции. «Недавно нам написал боец, которому кумулятивная струя попала в спину. Парень целый, жив и здоров. Ему немного обожгло руку, и сожгло саму тканевую оболочку бронежилета», — сказали в компании.

В октябре газета со ссылкой на главу компании «БронеЁж» Савву Бурлингаса сообщила, что в России начали выпускать бронежилеты для женщин, учитывающие анатомические особенности тела.

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