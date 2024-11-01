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11:22, 1 ноября 2024Наука и техника

В США российский «создаваемый по графику» ПАК ДА описали двумя словами

TNI: российский ПАК ДА может оказаться «пустой угрозой»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российский Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) может оказаться «пустой угрозой». Двумя словами создаваемый в соответствии с графиком стратегический стелс-бомбардировщик описал обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Харрисон Касс.

В публикации отмечается, что ПАК ДА может сделать Россию второй после США страной, обладающей стратегическим стелс-бомбардировщиком. Тем не менее, как уверяет автор, некоторые западные эксперты сомневаются в возможности ПАК ДД соответствовать уровню технологий, использованных при создании самолетов B-2 Spirit и B-21 Raider.

«ПАК ДА, который, как ожидается, будет использовать конструкцию летающего крыла с дозвуковой скоростью, сталкивается с трудностями в копировании инженерных подвигов американских бомбардировщиков. Хотя у России есть наследие в аэрокосмической отрасли, создание уклоняющегося от радаров тяжелого бомбардировщика с боеприпасами — крутая цель», — пишет автор.

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В январе ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Ростех» сообщил, что работы по ПАК ДА идут в соответствии с ранее утвержденным графиком.

В октябре 2022-го источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что опытные образцы двигателя «Изделие РФ» разработки «ОДК-Кузнецов», который должен получить создаваемый российский стратегический ракетоносец, известный как ПАК ДА, прошли стендовые испытания.

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