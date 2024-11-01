Завершились переговоры Лаврова с главой МИД КНДР

В Москве завершились переговоры Лаврова и главы МИД КНДР Цой Сон Хи

В Москве завершились переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД КНДР Цой Сон Хи. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча глав внешнеполитических ведомств проходила в Доме приемов МИД России. Переговоры Лаврова и Цой Сон Хи продлились более трех часов.

Ранее главы МИД России и КНДР встретились на Ярославском вокзале в Москве, где они открыли мемориальную доску в честь визита в СССР бывшего лидера Северной Кореи Ким Ир Сена, который состоялся в 1949 году.

В июне лидер КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин провели встречу, которая длилась 11 часов.