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15:51, 1 ноября 2024Мир

Завершились переговоры Лаврова с главой МИД КНДР

В Москве завершились переговоры Лаврова и главы МИД КНДР Цой Сон Хи
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве завершились переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД КНДР Цой Сон Хи. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча глав внешнеполитических ведомств проходила в Доме приемов МИД России. Переговоры Лаврова и Цой Сон Хи продлились более трех часов.

Ранее главы МИД России и КНДР встретились на Ярославском вокзале в Москве, где они открыли мемориальную доску в честь визита в СССР бывшего лидера Северной Кореи Ким Ир Сена, который состоялся в 1949 году.

В июне лидер КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин провели встречу, которая длилась 11 часов.

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