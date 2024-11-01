Жители российского города сообщили о громком звуке взрыва

Don Mash: жители Белой Калитвы Ростовской области сообщили о звуке взрыва

Жители города Белая Калитва Ростовской области сообщили о громком звуке взрыва. Об этом пишет Don Mash в Telegram.

К посту приложено видео, снятое камерой наблюдения расположенной в городе. На кадрах слышно громкий грохот, похожий на взрыв.

Власти и официальные ведомства информацию пока не комментировали.

Дополнение: в районной администрации заявили, что источником громкого грохота стал самолет, перешедший на сверхзвуковую скорость

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в ночь на 31 октября российские средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили над регионом девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его данным, пострадавших среди мирного населения нет. Информацию о возможных последствиях на земле глава региона не раскрыл.