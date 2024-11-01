Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:16, 1 ноября 2024Россия

Жители российского города сообщили о громком звуке взрыва

Don Mash: жители Белой Калитвы Ростовской области сообщили о звуке взрыва
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Жители города Белая Калитва Ростовской области сообщили о громком звуке взрыва. Об этом пишет Don Mash в Telegram.

К посту приложено видео, снятое камерой наблюдения расположенной в городе. На кадрах слышно громкий грохот, похожий на взрыв.

Власти и официальные ведомства информацию пока не комментировали.

Дополнение: в районной администрации заявили, что источником громкого грохота стал самолет, перешедший на сверхзвуковую скорость

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в ночь на 31 октября российские средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили над регионом девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его данным, пострадавших среди мирного населения нет. Информацию о возможных последствиях на земле глава региона не раскрыл.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Арктике пропал российский остров. Что случилось с территорией площадью 53 гектара?

      В России утвердили требования к майнерам

      Хабенский рассказал о тяжелой потере первой жены

      Алеся Кафельникова в мини-юбке снялась в рекламе иностранного бренда

      Кушанашвили рассказал о своих сожалениях

      Эксперт оценил влияние Китая на производство дронов в США

      В МИД России привели пример пещерной русофобии Латвии

      Укравшего 22 тонны сыра пожилого вора арестовали

      Туристка напилась с мужем в номере отеля, упала с балкона и смогла выжить

      На Украине назвали «прекрасной» смерть на войне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше