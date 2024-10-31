В Ростовской области сбили девять беспилотников

Голубев: в Ростовской области сбили девять беспилотников

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили и подавили девять беспилотников в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших нет. Все дроны сбили «минувшей ночью», уточнил Голубев.

Помимо этого, ночью с 30 на 31 на октября российские военные сбили два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Геническом районе Херсонской области. По словам губернатора Владимира Сальдо, в этой местности зафиксирована активность украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «Оперативные службы работают в усиленном режиме», — отмечал он.