Российские военные сбили два украинских беспилотника в Херсонской области

Сальдо: ПВО сбила два украинских беспилотника в Херсонской области

Российские военные сбили два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Геническом районе Херсонской области, об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Сальдо.

По его словам, на этой местности зафиксирована активность украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Работает система противовоздушной обороны (ПВО) РФ.

«Уже сбиты два вражеских дрона. Оперативные службы работают в усиленном режиме», — подчеркнул он.

Ранее бойцы ВДВ России на время парализовали дроны украинских войск на правом берегу Днепра в Херсонской области, атаковав ретранслятор. Он позволял беспилотникам ВСУ долетать до российских позиций на левом берегу.