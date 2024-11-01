Жизель Бюндхен решила отказаться от работы моделью на время беременности

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен решила отказаться от работы моделью на время беременности. Об этом пишет TMZ.

По словам анонимных инсайдеров, 44-летняя манекенщица захотела приостановить все творческие проекты и съемки на неопределенный срок. При этом собеседники портала уточнили, что она планирует вернуться к работе после того, как почувствует себя на 100 процентов уверенной после рождения ребенка.

Жизель Бюндхен беременна от своего возлюбленного, инструктора по джиу-джитсу Хоакима Валенте. Источник, близкий к супермодели, подтвердил данную информацию.

Позже в сети появились снимки супермодели, на которых она запечатлена в обтягивающих легинсах и рубашке. На размещенных кадрах было видно, что у знаменитости заметно округлился живот.