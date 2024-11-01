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18:19, 1 ноября 2024Ценности

Жизель Бюндхен решила отказаться от работы моделью на время беременности

Мария Винар

Фото: Stefano Rellandini / Reuters

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен решила отказаться от работы моделью на время беременности. Об этом пишет TMZ.

По словам анонимных инсайдеров, 44-летняя манекенщица захотела приостановить все творческие проекты и съемки на неопределенный срок. При этом собеседники портала уточнили, что она планирует вернуться к работе после того, как почувствует себя на 100 процентов уверенной после рождения ребенка.

Жизель Бюндхен беременна от своего возлюбленного, инструктора по джиу-джитсу Хоакима Валенте. Источник, близкий к супермодели, подтвердил данную информацию.

Позже в сети появились снимки супермодели, на которых она запечатлена в обтягивающих легинсах и рубашке. На размещенных кадрах было видно, что у знаменитости заметно округлился живот.

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