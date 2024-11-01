Бразильская супермодель Жизель Бюндхен решила отказаться от работы моделью на время беременности. Об этом пишет TMZ.
По словам анонимных инсайдеров, 44-летняя манекенщица захотела приостановить все творческие проекты и съемки на неопределенный срок. При этом собеседники портала уточнили, что она планирует вернуться к работе после того, как почувствует себя на 100 процентов уверенной после рождения ребенка.
Жизель Бюндхен беременна от своего возлюбленного, инструктора по джиу-джитсу Хоакима Валенте. Источник, близкий к супермодели, подтвердил данную информацию.
Позже в сети появились снимки супермодели, на которых она запечатлена в обтягивающих легинсах и рубашке. На размещенных кадрах было видно, что у знаменитости заметно округлился живот.