Фитнес-тренер оценил эффективность бега для похудения

Фитнес-тренер и победитель чемпионата России по пауэрлифтингу Михаил Прыгунов оценил эффективность бега для похудения. Его слова приводит РИАМО.

Прыгунов объяснил, что для похудения с помощью бега должны соблюдаться несколько пунктов. Так, должен создаваться дефицит калорий, должны быть правильно распределены белки, жиры и углеводы в рационе. Также важно бегать регулярно, хотя бы три-четыре раза в неделю по 45-60 минут, при этом необходимо контролировать пульс — он не должен превышать 130-140 ударов в минуту, если вам 30-40 лет, и 110-130 ударов в минуту, если вы старше.

«Если не все эти пункты соблюдаются, то бегать для похудения — не очень эффективно», — заключил специалист. Он добавил, что бег не рекомендован, если индекс массы тела (ИМТ) превышает 30.

Ранее Прыгунов назвал упражнение, сжигающее жир и тренирующее сердце. По его словам, это прыжки на скакалке.