Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
1:0
1-й период
live
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
Сегодня
18:00 (Мск)
Динамо Мх
МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
Локомотив М
Сегодня
18:00 (Мск)
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
Карен Хачанов
Сегодня
18:30 (Мск)
Уго Умбер
Париж
Флорида Пантерз
Сегодня
19:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ — регулярный чемпионат
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
20:45 (Мск)
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
00:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ — регулярный чемпионат
17:08, 2 ноября 2024Спорт

Фитнес-тренер оценил эффективность бега для похудения

Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер и победитель чемпионата России по пауэрлифтингу Михаил Прыгунов оценил эффективность бега для похудения. Его слова приводит РИАМО.

Прыгунов объяснил, что для похудения с помощью бега должны соблюдаться несколько пунктов. Так, должен создаваться дефицит калорий, должны быть правильно распределены белки, жиры и углеводы в рационе. Также важно бегать регулярно, хотя бы три-четыре раза в неделю по 45-60 минут, при этом необходимо контролировать пульс — он не должен превышать 130-140 ударов в минуту, если вам 30-40 лет, и 110-130 ударов в минуту, если вы старше.

«Если не все эти пункты соблюдаются, то бегать для похудения — не очень эффективно», — заключил специалист. Он добавил, что бег не рекомендован, если индекс массы тела (ИМТ) превышает 30.

Ранее Прыгунов назвал упражнение, сжигающее жир и тренирующее сердце. По его словам, это прыжки на скакалке.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ заявил о самом мощном наступлении России с начала СВО. В Москве заговорили о переломе

      Пропал первый официально работающий кот России по кличке Барсик

      Захарова обвинила главу МИД Украины в «политическом туризме»

      Захарова обвинила Украину в заботе исключительно об иностранных наемниках

      В Казахстане искусственный интеллект запретит солдатам собираться в туалете

      Стрельбовые испытания замены «Ксюхи» завершили

      Парикмахер раскрыла россиянкам способы сохранить прическу под шапкой

      Дерматолог рассказала об опасности гель-лака

      Минобороны показало видео удара вертолета по ВСУ в Курской области

      В МИД назвали число проведенных обменов пленными с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше