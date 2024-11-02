Футболисты «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку во время дерби

Футболисты московских «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку во время дерби

Футболисты «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку во время дерби, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел на 52-й минуте матча. Защитник ЦСКА Виллиан Роша ударил кулаком игроков «Спартака» Руслана Литвинова и Срджана Бабича. Виллиану Рошу и Литвинова вскоре удалили, а Бабич получил желтую карточку.

Третье удаление в игре произошло на 84-й минуте. Полузащитник ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую.

Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой спартаковцев — 2:0. Первый мяч на 45-й минуте матча забил нападающий Тео Бонгонда. Окончательный счет на 98-й минуте установил форвард Хесус Медина.