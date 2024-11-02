Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
4:2
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
2:1
Завершен
Динамо Мх
МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
Локомотив М
1:0
Завершен
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
Карен Хачанов
1:2
Завершен
Уго Умбер
Париж
Флорида Пантерз
4:2
Завершен
Даллас Старз
НХЛ — регулярный чемпионат
ХК Сочи
0:4
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
0:2
Завершен
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
00:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ — регулярный чемпионат
23:58, 2 ноября 2024Спорт

Футболисты «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку во время дерби

Футболисты московских «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку во время дерби
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Футболисты «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку во время дерби, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел на 52-й минуте матча. Защитник ЦСКА Виллиан Роша ударил кулаком игроков «Спартака» Руслана Литвинова и Срджана Бабича. Виллиану Рошу и Литвинова вскоре удалили, а Бабич получил желтую карточку.

Третье удаление в игре произошло на 84-й минуте. Полузащитник ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую.

Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой спартаковцев — 2:0. Первый мяч на 45-й минуте матча забил нападающий Тео Бонгонда. Окончательный счет на 98-й минуте установил форвард Хесус Медина.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я давно хотел в Россию». Помогавшего ВС РФ американца вывезли с подконтрольной ВСУ территории. Что о нем известно?

      Трижды менявшая пол миллионерша продает последний замок Шотландии. В нем прятались от нацистов короли и спали студенты

      Футболисты «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку во время дерби

      Трамп предсказал США Великую депрессию при победе Харрис

      В ВСУ раскритиковали практику создания новых бригад

      В Киевской области сообщили о взрывах из-за работы ПВО

      На Украине заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры

      Украинский пленный рассказал об адских условиях службы на передовой

      В США предупредили об опасности эскалации между выборами и приходом нового президента

      Расчет ударных беспилотников уничтожил отряд украинских военных под Работино

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше