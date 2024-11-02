«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с тремя красными карточками

«Спартак» со счетом 2:0 обыграл ЦСКА в матче с тремя красными карточками

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой спартаковцев — 2:0. Первый мяч на 45-й минуте матча забил нападающий Тео Бонгонда. Окончательный счет на 98-й минуте установил форвард Хесус Медина.

Главный арбитр матча Алексей Сухой показал три красных карточки: в середине второго тайма за потасовку обоюдные удаления получили защитник ЦСКА Виллиан Роша и хвабек «Спартака» Руслан Литвинов, а на 85-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник ЦСКА Иван Обляков.

«Спартак» набрал 25 очков и потеснил ЦСКА с пятого места таблицы РПЛ. Армейцы, имеющие в активе 24 очка, опустились на шестую строчку.

Ранее 2 ноября в других матчах тура РПЛ «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 2:1, а московский «Локомотив» оказался сильнее казанского «Рубина» (1:0).