Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
4:2
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
2:1
Завершен
Динамо Мх
МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
Локомотив М
1:0
Завершен
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
Карен Хачанов
1:2
Завершен
Уго Умбер
Париж
Флорида Пантерз
4:2
Завершен
Даллас Старз
НХЛ — регулярный чемпионат
ХК Сочи
0:4
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
0:2
Завершен
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
00:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ — регулярный чемпионат
22:45, 2 ноября 2024Спорт

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с тремя красными карточками

«Спартак» со счетом 2:0 обыграл ЦСКА в матче с тремя красными карточками
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой спартаковцев — 2:0. Первый мяч на 45-й минуте матча забил нападающий Тео Бонгонда. Окончательный счет на 98-й минуте установил форвард Хесус Медина.

Главный арбитр матча Алексей Сухой показал три красных карточки: в середине второго тайма за потасовку обоюдные удаления получили защитник ЦСКА Виллиан Роша и хвабек «Спартака» Руслан Литвинов, а на 85-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник ЦСКА Иван Обляков.

«Спартак» набрал 25 очков и потеснил ЦСКА с пятого места таблицы РПЛ. Армейцы, имеющие в активе 24 очка, опустились на шестую строчку.

Ранее 2 ноября в других матчах тура РПЛ «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 2:1, а московский «Локомотив» оказался сильнее казанского «Рубина» (1:0).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я давно хотел в Россию». Помогавшего ВС РФ американца вывезли с подконтрольной ВСУ территории. Что о нем известно?

      На Украине заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры

      Украинский пленный рассказал об адских условиях службы на передовой

      В США предупредили об опасности эскалации между выборами и приходом нового президента

      Расчет ударных беспилотников уничтожил отряд украинских военных под Работино

      США предупредили Иран о последствиях удара по Израилю

      Экс-советник председателя ЦБ представит Россию и Сирию в МВФ

      На Украине призвали поднять боеспособность армии

      Россиянина депортировали из Турции за фото женщины с закрытыми глазами

      На Западе назвали причину успехов российских военных на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше