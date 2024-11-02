«Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» в РПЛ

«Зенит» со счетом 2:1 обыграл махачкалинское «Динамо» в РПЛ

Петербургский «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге в субботу, 2 ноября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 12-й минуте отличился защитник зенитовцев Нино, спустя три минуты нападающий Лусиано Гонду удвоил преимущество. Единственный мяч гостей на 60-й минуте забил защитник Сослан Кагермазов.

«Зенит» с 33 очками занимает 2-е место в таблице РПЛ, уступая только «Краснодару», имеющему такое же количество очков и игру в запасе. Махачкалинский клуб с 12 очками располагается на 11-й строчке в чемпионате.

29 октября суперкомпьютер статистической платформы Opta Sports назвал фаворита РПЛ в сезоне-2024/2025. По его версии, наибольшие шансы на титул имеет «Краснодар» (47,3 процента). Действующий чемпион России «Зенит» идет вторым (42 процента).