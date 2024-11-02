Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
4:2
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
2:1
Завершен
Динамо Мх
МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
Локомотив М
1:0
Завершен
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
Карен Хачанов
1:0
2-й сет
live
Уго Умбер
Париж
Флорида Пантерз
2:2
2-й период
live
Даллас Старз
НХЛ — регулярный чемпионат
ХК Сочи
0:1
2-й период
live
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
20:45 (Мск)
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
00:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ — регулярный чемпионат
20:06, 2 ноября 2024Спорт

«Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» в РПЛ

«Зенит» со счетом 2:1 обыграл махачкалинское «Динамо» в РПЛ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: news.sportbox.ru

Петербургский «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге в субботу, 2 ноября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 12-й минуте отличился защитник зенитовцев Нино, спустя три минуты нападающий Лусиано Гонду удвоил преимущество. Единственный мяч гостей на 60-й минуте забил защитник Сослан Кагермазов.

«Зенит» с 33 очками занимает 2-е место в таблице РПЛ, уступая только «Краснодару», имеющему такое же количество очков и игру в запасе. Махачкалинский клуб с 12 очками располагается на 11-й строчке в чемпионате.

29 октября суперкомпьютер статистической платформы Opta Sports назвал фаворита РПЛ в сезоне-2024/2025. По его версии, наибольшие шансы на титул имеет «Краснодар» (47,3 процента). Действующий чемпион России «Зенит» идет вторым (42 процента).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я давно хотел в Россию». Помогавшего ВС РФ американца вывезли с подконтрольной ВСУ территории. Что о нем известно?

      Беременная дочь Ивана Охлобыстина показала откровенные фото из ванной

      МВД объявило в розыск публициста Стомахина по уголовной статье

      Россиянин обстрелял легковушку после конфликта и пойдет под суд

      Раскрыто влияние зеленой Сахары на весь климат Земли

      Нарколог оценил эффективность препаратов от алкоголизма

      На Украине к разминированию привлекут инвалидов и женщин

      «Манчестер Сити» проиграл в АПЛ впервые за 11 месяцев

      Иностранец напился в российском аэропорту и не смог сам сесть в самолет

      Россиянам раскрыли новую уловку недобросовестных арендодателей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше