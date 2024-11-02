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14:33, 2 ноября 2024Наука и техника

На Украине захотели наладить выпуск ракет

На Украине захотели наладить выпуск баллистических и крылатых ракет в 2025 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Reuters

Украина захотела наладить выпуск дальнобойных ракет собственного производства в следующем году. Об этом сообщил директор украинского госпредприятия «Спецтехноэкспорт» Алексей Петров, передает РИА Новости.

«Я думаю, что свои ракеты уже такие, скажем, крылатые и баллистические, мы будем иметь к середине 2025-го. Я видел испытания, пока только летные, но результаты есть», — сказал он в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев провел испытания первой баллистической ракеты собственного производства. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что дальность ракеты может составлять 600-700 километров.

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В том же месяце военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что разрабатываемую Киевом ракету могут создавать на базе советской «Точки-У». Он отметил, что производственные мощности Украины, которые можно использовать для выпуска подобных ракет, постоянно сокращаются.

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