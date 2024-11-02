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07:42, 2 ноября 2024Силовые структуры

Раскрыто число допрошенных по делу о мошенничестве с квартирой Долиной свидетелей

Следователь допросил 16 свидетелей по делу о мошенничестве с квартирой Долиной
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Следователь допросил 16 свидетелей по делу о мошенничестве с квартирой российской эстрадной певицы Ларисы Долиной. Такое число раскрывает РИА Новости со ссылкой на документы, которые есть в распоряжении агентства.

Похищенное имущество пока не обнаружено. Оно является значительным финансовым ресурсом, говорится в документе.

Ранее суд в Москве арестовал одного из фигурантов по уголовному делу о похищении квартиры Долиной. Речь идет о 43-летнем жителе Йошкар-Олы Дмитрии Леонтьеве — именно он получил от певицы три миллиона рублей, из которых 30 тысяч рублей оставил себе.

Другая фигурантка дела — курьер Анжела Цырульникова — также находится под стражей по решению суда.

Аферисты обманули Ларису Долину на 180 миллионов рублей и лишили квартиры в середине августа. Следствие полагает, что артистке звонили с территории Украины.

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