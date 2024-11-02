Россия выразила соболезнования Испании в связи с гибелью людей из-за наводнения

МИД РФ выразил соболезнования Испании в связи с гибелью людей из-за наводнения

МИД России выразил соболезнования Испании в связи с гибелью людей из-за мощнейшего наводнения в стране. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В связи с постигшим Испанию стихийным бедствием, повлекшим многочисленные человеческие жертвы, выражаем искренние соболезнования и глубокое сочувствие родственникам погибших и пострадавших, а также всему испанскому народу», — говорится в тексте.

Шторм под названием «Дана» обрушился на Испанию 29 октября. За несколько часов в ряде провинций выпала двухлетняя норма осадков. Местным жителям приходилось взбираться на крыши домов и фонарные столбы, чтобы спастись от воды.

По данным на 1 ноября число жертв непогоды в Испании выросло до 202 человек. В стране продолжается поиск пропавших без вести, восстановление домов, улиц и инфраструктуры. В спасительных операциях участвуют почти две тысячи военных.