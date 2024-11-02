Стилист Рогов назвал модную вещь на осень и зиму

Стилист Александр Рогов призвал носить меховые шарфы в стиле Рианны

Стилист Александр Рогов назвал модную вещь на осень и зиму 2024 и 2025 года. Соответствующую информацию он разместил в своем Telegram, который насчитывает 163 тысячи подписчиков.

Эксперт призвал россиянок носить меховые шарфы в стиле барбадосской певицы Рианны. «Модная заметка. Пушистые меховые шарфы и шарфы из перьев — яркий тренд осень/зима 24/25. Рианна и ее меховые шарфы. Берите с РиРи пример!» — написал он.

В качестве примера специалист продемонстрировал снимки исполнительницы, которая примерила упомянутый аксессуар в голубом, нежно- и ярко-розовом, сером и рыжем оттенках.

Ранее в ноябре пять популярных в 2010-х годах предметов гардероба вернулись в моду. Редакторы Vogue рассказали, что актуальными вновь стали кроссовки на танкетке и полусапожки на плоской подошве в инди-стиле.