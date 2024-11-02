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18:35, 2 ноября 2024Спорт

Тарасова назвала лидера мирового фигурного катания

Тренер Тарасова назвала Аделию Петросян лидером мирового фигурного катания
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Аделия Петросян

Аделия Петросян. Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала лидера мирового фигурного катания. Своим мнением она поделилась в интервью Metaratings.

Тарасова сочла лучшей фигуристкой мира 17-летнюю ученицу Этери Тутбердзе Аделию Петросян, ставшую первой в короткой программе второго этапа Гран-при России в Казани. «Петросян прыгнула тройной аксель, в этом сезоне в короткой программе до нее никто его не прыгал. Очень высоко оценю выступление Аделии. Все девушки сегодня катались довольно прилично, но Петросян каталась особенно», — заявила тренер.

Петросян лидирует после короткой программы второго этапа Гран-при с 85,67 балла. Второй идет Вероника Яметова (74,40), на третьей строчке расположилась Софья Важнова (68,30).

Ранее 2 ноября Петросян пожаловалась на эмоциональные качели. Спортсменка назвала себя вспыльчивым человеком, который может как сильно расстроиться из-за неудачи, так и обрадоваться успеху.

В минувшем сезоне Петросян выиграла чемпионат России и финал Гран-при страны.

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