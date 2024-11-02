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16:11, 2 ноября 2024Спорт

17-летняя ученица Тутберидзе пожаловалась на эмоциональные качели

17-летняя фигуристка Аделия Петросян пожаловалась на эмоциональные качели
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала об эмоциях от побед и поражений. Ее слова приводит «Чемпионат».

17-летняя спортсменка назвала себя вспыльчивым человеком, который может как сильно расстроиться из-за неудачи, так и обрадоваться успеху. «И эмоциональные качели часто мешают, приходится себя сдерживать. Правда, в последний месяц, не знаю когда точно, стало получше в этом плане. Но, опять же, приходится себя сдерживать», — пожаловалась она.

Петросян отметила, что ей особенно сложно в ночь перед произвольной программой. «Я засыпаю и думаю о том, как я откатала произвольную, мысли мешают уснуть. Разговариваю с мамой — вернее, она не говорит, а слушает. Потом в какой-то момент уже просит спать ложиться, но я не останавливаюсь», — рассказала ученица тренера Этери Тутберидзе.

Петросян в минувшем сезоне выиграла чемпионат России и финал Гран-при страны. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ранее назвала ее идеальной фигуристкой.

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