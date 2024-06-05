Тарасова назвала идеальную российскую фигуристку

Тарасова заявила, что фигуристка Петросян может бороться за олимпийское золото

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала российскую фигуристку Аделию Петросян претендентом на олимпийское золото. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Самая идеальная, прыгучая, красивая, сильная, самая‑самая. Она способна бороться за самую высокую награду, за звание олимпийской чемпионки», — заявила Тарасова.

17-летняя Петросян вошла в состав национальной сборной на сезон-2024/2025. Фигуристка является действующей чемпионкой России.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.