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21:08, 5 июня 2024Спорт

Тарасова назвала идеальную российскую фигуристку

Тарасова заявила, что фигуристка Петросян может бороться за олимпийское золото
СюжетЗимние Олимпийские игры
Аделия Петросян

Аделия Петросян. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала российскую фигуристку Аделию Петросян претендентом на олимпийское золото. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Самая идеальная, прыгучая, красивая, сильная, самая‑самая. Она способна бороться за самую высокую награду, за звание олимпийской чемпионки», — заявила Тарасова.

17-летняя Петросян вошла в состав национальной сборной на сезон-2024/2025. Фигуристка является действующей чемпионкой России.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

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      Дарья Коршунова
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