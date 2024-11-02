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23:59, 2 ноября 2024Спорт

Тарасова ответила выступившей за ужесточение правил для россиян канадской фигуристке

Татьяна Тарасова: слова Меган Дюамель о России — ужасный бред
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила канадской фигуристке Меган Дюамель, выступившей за ужесточение правил для сменивших гражданство россиян. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Пусть она там у себя такое предлагает в своей Канаде, а нас не трогает. Мы делаем все по правилам, которые существуют. То, что она говорит, это ужасный бред», — отметила Тарасова.

По мнению тренера, Дюамель занималась своим делом, когда каталась, но сейчас это не так. «У нее каждое высказывание — какая-то глупость», — резюмировала Тарасова.

Ранее Дюамель призвала ужесточить правила в отношении сменивших гражданство российских фигуристов. «Считаю, что у вас должно быть право покинуть Россию и сменить страну, но фигуристы должны тренироваться в той стране, которую они решили представлять», — написала Дюамель в своих соцсетях.

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