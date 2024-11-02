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13:12, 2 ноября 2024Экономика

Медведев заявил о тяжелых для России последствиях в случае краха доллара

Зампред Совбеза Медведев предупредил об опасности краха доллара для России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Если «пузырь доллара» действительно лопнет, то в международных экономических отношениях начнется хаос, а это создаст очень тяжелые последствия для всех, в том числе для России. Об этом в интервью RT предупредил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

При этом бывший президент и премьер прогнозирует, что самое страшное все-таки случится «Это будет такой "бэмс", это будет такой страшный хлопок», — заявил он. По словам Медведева, поэтому в крахе доллара не заинтересован никто, даже Россия.

В феврале этого года зампред Совбеза уже говорил о том, что США являются важнейшим мировым игроком и без спокойной ситуации там всем странам придется очень тяжело. Америка, к сожалению для мировой экономики, является ведущим эмитентом резервной валюты. И если эта валюта грохнется, то на самом деле последствия будут для всех», — указывал он.

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