Медведев заявил о тяжелых для России последствиях в случае краха доллара

Зампред Совбеза Медведев предупредил об опасности краха доллара для России

Если «пузырь доллара» действительно лопнет, то в международных экономических отношениях начнется хаос, а это создаст очень тяжелые последствия для всех, в том числе для России. Об этом в интервью RT предупредил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

При этом бывший президент и премьер прогнозирует, что самое страшное все-таки случится «Это будет такой "бэмс", это будет такой страшный хлопок», — заявил он. По словам Медведева, поэтому в крахе доллара не заинтересован никто, даже Россия.

В феврале этого года зампред Совбеза уже говорил о том, что США являются важнейшим мировым игроком и без спокойной ситуации там всем странам придется очень тяжело. Америка, к сожалению для мировой экономики, является ведущим эмитентом резервной валюты. И если эта валюта грохнется, то на самом деле последствия будут для всех», — указывал он.