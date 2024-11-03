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19:04, 3 ноября 2024Из жизни

Австралийский страус сбежал с фермы из-за неразделенной любви и неделю скрывался в лесу

Страус Вася сбежал с фермы в Коми после конфликта из-за самки
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Австралийский страус по кличке Вася сбежал с фермы в Коми и почти неделю скрывался в лесах. Подробности истории сообщает Telegram-канал Shot.

Страус совершил побег еще 26 октября. Вскоре его заметили в лесу неподалеку, но поймать не смогли: страус слишком быстро бегал, а уколы снотворного на него не действовали, так как иглы отскакивали от жестких перьев. По данным канала, Васе удавалось скрываться от преследователей шесть дней, после чего его все-таки поймали и вернуть в загон.

На ферме рассказали, что причиной побега стала неразделенная любовь. Выяснилось, что один из трех живущих на ферме страусов, которого все считали самцом, на самом деле самка. Борьба за ее внимание спровоцировала конфликт между самцами. На фоне этого противостояния Вася не выдержал и сбежал.

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Сейчас похудевший за время странствий пернатый отъедается и отдыхает в отдельном вольере. Его выводят погулять, но только на 15 минут в день. На ферме пообещали заделать все дыры в ограждении, чтобы больше не пришлось ловить беглецов.

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