Гол Дзюбы помог дебютанту РПЛ прервать трехматчевую серию без побед

Гол Дзюбы помог «Акрону» победить «Крылья Советов» в матче РПЛ

Тольяттинский «Акрон» дома обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Одержать победу Акрону помог гол Артема Дзюбы. Кроме того, голом отметился Родригу Эшковал.

Дебютант РПЛ «Акрон» прервал серию из трех матчей без побед, набрал 16 очков и вышел на восьмое место в чемпионате. «Крылья Советов» с 12 очками находится на 11-й позиции.

Дзюба довел количество голов в профессиональной карьере до 231. До рекорда среди российских футболистов, принадлежащего Александру Кержакову, ему осталось два мяча.