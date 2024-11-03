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14:57, 3 ноября 2024Спорт

Гол Дзюбы помог дебютанту РПЛ прервать трехматчевую серию без побед

Гол Дзюбы помог «Акрону» победить «Крылья Советов» в матче РПЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Тольяттинский «Акрон» дома обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Одержать победу Акрону помог гол Артема Дзюбы. Кроме того, голом отметился Родригу Эшковал.

Дебютант РПЛ «Акрон» прервал серию из трех матчей без побед, набрал 16 очков и вышел на восьмое место в чемпионате. «Крылья Советов» с 12 очками находится на 11-й позиции.

Дзюба довел количество голов в профессиональной карьере до 231. До рекорда среди российских футболистов, принадлежащего Александру Кержакову, ему осталось два мяча.

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