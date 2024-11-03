Минздрав РФ предложил изменить правила оформления больничных листов

Минздрав России предложил изменить порядок формирования больничного. Медиков хотят обязать передавать врачебной комиссии документы о пациенте, который оформлял лист нетрудоспособности четыре раза за полгода.

Если за период полугода лист нетрудоспособности оформлялся четыре раза <…>, то лечащий врач должен передать медицинскую документацию врачебной комиссии, что позволит улучшить качество оказания медицинской помощи гражданам трудоспособного возраста Минздрав России

Исключения составляют случаи ухода за больным членом семьи, реабилитации, лечение при социально значимых заболеваниях или при болезнях, требующих заместительной почечной терапии.

Нововведения предлагаются для улучшения оказания медпомощи

В Минздраве отметили, что подобная практика позволит улучшить оказание медицинской помощи трудоспособным гражданам. Полученные данные позволят выявлять заболевания на ранней стадии и проводить профилактику, чтобы сотрудник мог вернуться к профессиональной деятельности.

Экспертиза временной нетрудоспособности осуществляется в целях определения способности гражданина осуществлять профессиональную деятельность, необходимости перевода по состоянию здоровья на другую работу, а также принятия решения о направлении человека на медико-социальную экспертизу Минздрав России

В 2019 году в России составили новые правила доступа родственников российских пациентов в реанимацию. Члены семьи или законные представители больных должны получить разрешение на посещение у лечащего врача и заведующего отделением. Им необходимо снять верхнюю одежду, надеть халат, маску и шапочку, тщательно помыть руки и выключить электронные устройства.

В России изменят объем помощи по полису ОМС

В октябре Минздрав представил проект государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на ближайшие три года. В частности, ведомство впервые предложило регламентировать объемы услуг, которые могут быть оказаны по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

В частности, министерство впервые предложило регламентировать объемы помощи, которая может быть оказана по программе обязательного медицинского страхования.

Также рассматривается возможность установить нормативы стоимости проведения диспансеризации россиян. Помимо этого, предлагается расширить перечень операций, проводимых по полису ОМС. В обновленный список попали замена нейростимуляторов и помп, коррекция нарушения сердечных ритмов и другие манипуляции.

