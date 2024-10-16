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12:24, 16 октября 2024Россия

В России изменят объем помощи по полису ОМС. Какие медицинские услуги станут бесплатными?

В России решили изменить госгарантии оказания медпомощи по полису ОМС

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Министерство здравоохранения России представило проект государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на ближайшие три года. В частности, ведомство впервые предложило регламентировать объемы услуг, которые могут быть оказаны по программе обязательного медицинского страхования (ОМС), пишет РБК.

В проекте госпрограммы говорится, что впервые предлагается регламентировать объемы медпомощи при посещении центров здоровья с целью профилактики. Также планируется определить нормативы медпомощи и финансовых затрат на проведение диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья россиян.

Минздрав с большим вниманием относится к предложениям, поступающим от пациентских сообществ, и детально рассматривает каждое из них

пресс-служба Министерства здравоохранения

Минздрав предложил включить в программу ОМС высокотехнологичные операции

Минздрав предложил установить объемы медпомощи и затрат по некоторым видам сердечно-сосудистых операций, проводимых в условиях круглосуточного стационара, например, по стентированию коронарных артерий (средняя стоимость — 193 тысячи рублей) и имплантации частотно-адаптированного кардиостимулятора взрослым (93,7 тысячи рублей).

Также планируется сделать бесплатными новые виды операций, в том числе высокотехнологичные: замена нейростимуляторов и помп на постоянных источниках тока для нейростимуляции головного и спинного мозга, периферических нервов; эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора и другие.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Минздрав намерен увеличить в 2,5 раза норматив оказания медпомощи пациентам с вирусным гепатитом С — до 100 тысяч человек. Кроме того, предусматривается увеличение объема услуг больным раком в условиях дневных стационаров (на 18 процентов) и в круглосуточных стационарах (на 12,7 процента). В пресс-службе ведомства отметили, что это связано с увеличением потребности населения в помощи по этому профилю.

Ранее Минздрав разработал правила посещения больниц священниками

Ранее в октябре сообщалось, что Минздрав по просьбе Русской православной церкви (РПЦ) разработал правила посещения медучреждений священнослужителями. Согласно нововведениям, больница будет обязана допустить духовных лиц в палаты интенсивной терапии и реанимации. Речь при этом не идет об инфекционных отделениях, куда проход для священнослужителей останется закрытым.

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К верующим в медицинские учреждения смогут пройти только священнослужители «централизованных религиозных организаций» по приглашению пациента или его родственников.

Действующие нормы допуска священнослужителей в стационары закреплены в законе «Об основах охраны здоровья граждан» с 2010-х годов. Однако, как отметили в РПЦ, пандемия COVID-19 показала, что из-за отсутствия единых правил такие нормы не всегда работают.

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      Варвара Кошечкина
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