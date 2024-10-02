Минздрав России разработал правила посещения больниц священниками

«Ъ»: Минздрав России разработал правила посещения больниц священнослужителями

Министерство здравоохранения России по просьбе Русской православной церкви (РПЦ) разработало правила посещения больниц священнослужителями, следует из опубликованного ведомством проекта для общественного обсуждения «общих требований к организации посещения пациента священнослужителями». На него обратил внимание «Коммерсантъ».

«Поправка инициирована церковью, поскольку в настоящее время фактически отсутствует соответствующий правовой акт»,— пояснила руководитель правового управления Московской патриархии РПЦ игумения Ксения (Чернега). По ее словам, правила помогут исключить случаи воспрепятствования доступа священников к пациентам, которые были распространены в период массового распространения коронавирусной инфекции.

Согласно новым правилам, больница будет обязана допустить духовных лиц в палаты интенсивной терапии и реанимации. Речь при этом не идет об инфекционных отделениях, куда проход для священнослужителей останется закрытым. К верующим в медицинские учреждения смогут пройти только священнослужители «централизованных религиозных организаций». В больницу представителя духовенства смогут пригласить пациент или его родственники — впоследствии разрешение должен выдать руководитель медорганизации.

Действующие нормы допуска священнослужителей в стационары закреплены в законе «Об основах охраны здоровья граждан» с 2010-х годов. При этом, как подчеркнул, пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Василий Рулинский, пандемия COVID-19 показала, что из-за отсутствия единых правил такие нормы не всегда работают.

В 2019 году в России составили новые правила доступа родственников российских пациентов в реанимацию. Члены семьи или законные представители больных должны получить разрешение на посещение у лечащего врача и заведующего отделением. Им необходимо снять верхнюю одежду, надеть халат, маску и шапочку, тщательно помыть руки и выключить электронные устройства.