Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:18, 2 октября 2024Россия

Минздрав России разработал правила посещения больниц священниками

«Ъ»: Минздрав России разработал правила посещения больниц священнослужителями

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Министерство здравоохранения России по просьбе Русской православной церкви (РПЦ) разработало правила посещения больниц священнослужителями, следует из опубликованного ведомством проекта для общественного обсуждения «общих требований к организации посещения пациента священнослужителями». На него обратил внимание «Коммерсантъ».

«Поправка инициирована церковью, поскольку в настоящее время фактически отсутствует соответствующий правовой акт»,— пояснила руководитель правового управления Московской патриархии РПЦ игумения Ксения (Чернега). По ее словам, правила помогут исключить случаи воспрепятствования доступа священников к пациентам, которые были распространены в период массового распространения коронавирусной инфекции.

Согласно новым правилам, больница будет обязана допустить духовных лиц в палаты интенсивной терапии и реанимации. Речь при этом не идет об инфекционных отделениях, куда проход для священнослужителей останется закрытым. К верующим в медицинские учреждения смогут пройти только священнослужители «централизованных религиозных организаций». В больницу представителя духовенства смогут пригласить пациент или его родственники — впоследствии разрешение должен выдать руководитель медорганизации.

Действующие нормы допуска священнослужителей в стационары закреплены в законе «Об основах охраны здоровья граждан» с 2010-х годов. При этом, как подчеркнул, пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Василий Рулинский, пандемия COVID-19 показала, что из-за отсутствия единых правил такие нормы не всегда работают.

В 2019 году в России составили новые правила доступа родственников российских пациентов в реанимацию. Члены семьи или законные представители больных должны получить разрешение на посещение у лечащего врача и заведующего отделением. Им необходимо снять верхнюю одежду, надеть халат, маску и шапочку, тщательно помыть руки и выключить электронные устройства.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье нашли тело бывшего министра энергетики ЛНР. В его доме обнаружили записку и бутылку с алкоголем

      На свалке нашли три винтажных Lamborghini за миллионы рублей

      Внешность Адрианы Лимы на прогулке смутила поклонников в сети

      Захарова высказалась о роли США в палестино-израильском конфликте

      Володин рассказал о внесенных в Госдуму законопроектах против нелегальной миграции

      На Украине рассказали о суицидах в ВСУ

      ФСБ задержала в ЛНР корректирующую ракетные удары ВСУ по региону женщину

      Российский подросток расправился с женщиной-опекуном

      Небо над тремя странами закрылось из-за бомбардировки Израиля

      Морпехи США получат микроволновую систему для борьбы с дронами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше