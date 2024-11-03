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Коламбус Блю Джекетс
НХЛ — регулярный чемпионат
02:36, 3 ноября 2024Спорт

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 35 голов

Овечкин сократил отставание от Гретцки, забросив 859-ю шайбу в матче НХЛ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Globallookpress.com

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 859-ю шайбу в своей карьере в матче против «Коламбус Блю Джекетс», передает РИА Новости.

Таким образом форвард сократил отставание от рекордсмена Национальной хоккейной лиги (НХЛ) канадца Уэйна Гретцки до 35 голов. На счету лучшего снайпера регулярных чемпионатов лиги 894 гола в 1487 матчах.

Овечкин занимает вторую строчку рейтинга, улучшая свои результаты. 1 ноября он сократил отставание от Гретцки до 36 шайб в матче против «Монреаль Канадиенс».

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