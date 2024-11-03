Овечкин сократил отставание от Гретцки до 35 голов

Овечкин сократил отставание от Гретцки, забросив 859-ю шайбу в матче НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 859-ю шайбу в своей карьере в матче против «Коламбус Блю Джекетс», передает РИА Новости.

Таким образом форвард сократил отставание от рекордсмена Национальной хоккейной лиги (НХЛ) канадца Уэйна Гретцки до 35 голов. На счету лучшего снайпера регулярных чемпионатов лиги 894 гола в 1487 матчах.

Овечкин занимает вторую строчку рейтинга, улучшая свои результаты. 1 ноября он сократил отставание от Гретцки до 36 шайб в матче против «Монреаль Канадиенс».

