Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Наполи
0:3
Завершен
Аталанта
Италия — Серия А|11-й тур
Ахмат
0:2
Завершен
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
Тоттенхэм Хотспур
4:1
Завершен
Астон Вилла
Англия — Премьер-лига|10-й тур
Факел
1:1
Завершен
Химки
МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
Барселона
3:1
Завершен
Эспаньол
Испания — Примера|12-й тур
Гавр
1:0
Завершен
Монпелье
Франция — Лига 1|10-й тур
Манчестер Юнайтед
1:1
Завершен
Челси
Англия — Премьер-лига|10-й тур
Краснодар
4:0
Завершен
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
Каролина Харрикейнз
Сегодня
01:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Сегодня
02:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ — регулярный чемпионат
22:55, 3 ноября 2024Спорт

Появились подробности о переходе российского футболиста в иностранную сборную

NRK: у Хайкина нет проблем с российским происхождением для перехода в Норвегию
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Marius Simensen / Globallookpress.com

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт рассказал подробности о переходе российского вратаря Никиты Хайкина в сборную Норвегии. Его слова приводит Sport24.

Сальтведт заявил, что у футболиста не возникнет проблем с российским происхождением. Он обратил внимание на то, что Хайкин уже шесть лет живет в Норвегии, и у него сформировалась законная связь со страной и городом Буде.

Ранее Хайкин заявил, что хочет сменить гражданство. Он подчеркнул, что собирается получить паспорт Норвегии.

У Хайкина есть три паспорта — Великобритании, России и Израиля. Он провел пять товарищеских матчей в юношеских и молодежной сборных России. Также вратарь дважды вызывался в основную национальную команду, но не выходил на поле в официальных встречах.

29-летний выступает за «Буде-Глимт» с 2019 года. Всего в составе норвежского клуба он провел 196 матчей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Арестован замначальника тыла Росгвардии Мирза Мирзаев. Генерал попался на взятке в 140 миллионов рублей

      «Хочу быть им». Бывший водочный магнат пришел в интернет и всех покорил. Как он стал главным воплощением добра в России?

      В Харькове вновь раздались взрывы

      В Запорожье произошли взрывы

      Санду набрала свыше 83 процентов голосов на выборах за рубежом

      Трамп назвал уход из Белого дома после поражения на выборах ошибкой

      У американцев начались проблемы со сном из-за выборов

      ЦИК Молдавии сообщил первые результаты выборов президента

      На Украине рассказали о «причитаниях и криках» Зеленского

      Король Испании прокомментировал попытку забросать его грязью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше