Появились подробности о переходе российского футболиста в иностранную сборную

NRK: у Хайкина нет проблем с российским происхождением для перехода в Норвегию

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт рассказал подробности о переходе российского вратаря Никиты Хайкина в сборную Норвегии. Его слова приводит Sport24.

Сальтведт заявил, что у футболиста не возникнет проблем с российским происхождением. Он обратил внимание на то, что Хайкин уже шесть лет живет в Норвегии, и у него сформировалась законная связь со страной и городом Буде.

Ранее Хайкин заявил, что хочет сменить гражданство. Он подчеркнул, что собирается получить паспорт Норвегии.

У Хайкина есть три паспорта — Великобритании, России и Израиля. Он провел пять товарищеских матчей в юношеских и молодежной сборных России. Также вратарь дважды вызывался в основную национальную команду, но не выходил на поле в официальных встречах.

29-летний выступает за «Буде-Глимт» с 2019 года. Всего в составе норвежского клуба он провел 196 матчей.