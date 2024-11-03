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20:24, 3 ноября 2024Интернет и СМИ

Приемный отец Милохина снизил цену на продажу дома на юге России после попытки поджога

Семья Милохина снизила цену на продажу дома в Анапе, который пытались поджечь
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Приемный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев снизил цену на дом в Анапе, который он выставил на продажу после попытки поджога. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, недвижимость упала в цене еще на 2 миллиона рублей — за дом площадью 300 квадратов семья блогера просит 9,8 миллиона рублей, хотя изначально он выставлялся за 15 миллионов.

Тюленев после попытки поджога его дома беспокоится за безопасность родных и не раскрывает свое местоположение. У его семьи заканчиваются деньги на съемное жилье, а покупателей на дом они найти пока не могут.

Неизвестные пытались поджечь дом приемного отца Милохина в ночь на 15 сентября — в него кинули коктейль Молотова. Позднее была обнаружена записка во дворе дома, авторы которой выразили желание отправить его семью в ад, а приемного сына — в зону проведения спецоперации. Милохин после случившегося возвращаться в Россию отказался.

ЖЗЛ
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