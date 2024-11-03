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16:01, 3 ноября 2024Спорт

Роднина ответила выступившей за ужесточение правил для россиян канадской фигуристке

Ирина Роднина: мнение Меган Дюамель о российских фигуристках не авторитетно
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Ирина Роднина

Ирина Роднина. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина ответила канадской фигуристке Меган Дюамель, выступившей за ужесточение правил для сменивших гражданство россиян. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Роднина отметила, что в Канаде тренируется множество европейских фигуристов. «Дюамель это прекрасно знает, поскольку сама занималась в таких центрах. А если у нее чешется язык в отношении российских фигуристов, это ее проблемы. Авторитетно ли ее мнение? Конечно, нет», — заявила она.

Бывшая фигуристка также усомнилась в умственных способностях Дюамель. «Видимо, она не особо училась, а только тренировалась», — добавила Роднина.

Ранее Дюамель призвала ужесточить правила в отношении сменивших гражданство российских фигуристов. «Считаю, что у вас должно быть право покинуть Россию и сменить страну, но фигуристы должны тренироваться в той стране, которую они решили представлять», — заявила она.

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