Стала известна судьба брошенного россиянкой в аэропорту Антальи младенца

Брошенный россиянкой в Анталье младенец будет находиться в соцслужбе Турции

Младенец, которого россиянка сразу после родов бросила в аэропорту турецкой Антальи, пока будет находиться в соцслужбе Турции. Об этом сообщила турецкий адвокат Айшегюль Полат, пишет Telegram-канал Shot.

Адвокат рассказала, что навещала новорожденную. Она, по ее словам, полностью здорова, о ней хорошо заботятся специалисты. Матери ребенка — 18-летней туристке — запрещено видеться с девочкой. Пока молодая мать будет находиться под арестом, к девочке ее не подпустят.

Россиянка родила ребенка в туалете для инвалидов анталийского аэропорта 13 октября. Девочку нашли уборщики, она пролежала в одиночестве больше 10 минут. Позже мать заявила, что якобы не догадывалась о беременности из-за лишнего веса. На нее завели уголовное дело.

Девочке, рожденной и брошенной матерью в аэропорту турецкого города Анталья, уже оформили российское гражданство. Дипломаты отправили ноту властям страны о намерении привезти девочку в Россию.